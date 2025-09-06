وفاة إمرأة وإصابة طفل في حادث مُروع بقالمة

شهدت ولاية قالمة، صباح اليوم السبت، حادث مرور مأساوي أسفر عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا، وإصابة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت فرق الحماية المدنية في تمام الساعة 10:40 دقيقة. إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة على الطريق الوطني رقم 20، وبالتحديد عند منعرج سريدي.

وأسفر الحادث عن وفاة إمرأة وإصابة طفل بجروح، حيث قامت فرق الإسعاف بنقل الطفل المصاب إلى المستشفى المحلي. بينما تم تحويل جثة المرأة المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.