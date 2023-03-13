وفاة إمرأة وإصابة 15 شخصا إثر حادث حافلة بباتنة

لقي شخص حتفه، وأصيب 15 آخرين، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين، أمام محطة نقل المسافرين الشرقية ببلدية باتنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت وحدات الحماية المدنية، في هذا الحادث والمتمثل في إصطدام تسلسلي بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين وسيارتين.

وخلف الحادث في حصيلة أولية، وفاة شخص وإصابة 15 أخرين بجروح، حيث تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، كامل إمكانياتها المادية والبشرية للتكفل بالمصابين. حيث تم تسخير شاحنتي تدخل و9 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية.

وتم اسعاف الضحايا بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية، قبل تحويلهم الى المستشفى الجامعي.

هذا وتبقى أسباب الحادث، محل تحقيق من طرف الجهات الامينة الخاصة.