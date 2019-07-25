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وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي

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وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي
بقلم أمينة لعلالي

توفي اليوم الخميس، الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي وهذا حسب خبر أعلنته الرئاسة التونسية في بيان لها.

الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي توفي عن عمر ناهز 92 سنة.


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