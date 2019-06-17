وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته

توفي، اليوم الإثنين، الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته، حسب التلفزيون المصري الرسمي.
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أسدى والي سطيف، محمد بلكاتب، تعليمات، بضرورة الانتهاء واستلام جميع المشاريع الخاصة بالتحسين الحضري قبل الدخول المدرسي القادم، وإعطاء صورة تليق بعاصمة الولاية.
ونوه بالمجهودات المبذولة…
أشرف علي بن يعيش، والي ولاية تلمسان، على جلسة عمل مخصصة لتحضير موسم الإصطياف 2019.
وتهدف هذه التحضيرات، إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمصطافين والسياح…
استطاعت فرق الحماية المدنية، انتشال جثث 5 أشخاص، متوفين غرقا بالشواطئ والمجمعات المائية، بعدد من ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب ما أورده بيان للمديرية…
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