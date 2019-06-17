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وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته

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وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته
بقلم النهار أونلاين

توفي، اليوم الإثنين، الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته، حسب التلفزيون المصري الرسمي.


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