وفاة الفنانة المصرية “شادية” بعد صراع مع المرض

توفيت، اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية شادية، عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الفنانة الكبيرة تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، بعد أن أصيبت بجلطة في المخ ونقلت للعلاج بمستشفى الجلاء العسكري،

وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، يوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري للاطمئنان على صحتها.

ولدت الفنانة الراحلة شادية فى 8 فيفري 1931 ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة أحمد شاكر،

قدمت خلال مسيرتها الفنية التى قاربت 40 عاما، حوالى 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة،

وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا فى الأفلام العربية، فضلا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى.