وفاة الفنان تلاوي حمو المدعو” حمو كوكو عن عمر ناهز 80 عاما

ويعتبر أهليل الذي تراث غنائي جزائري مصنف ضمن التراث العالمي الشفوي.
أكد إلياس فرّوخي، رئيس ديوان وزير التّجارة، أن مصالحه تراقب السوق جيدا، موضحا أن الأسعار لا تشهد ارتفاعا كبيرا.
التفاصيل تجدونها في الفيديو المرفق:
https://www.youtube.com/watch?v=KsJ-Qd9ODgE
قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية، لأمن ولاية تيسمسيلت 5 أطراف أمام وكيل جمهورية محكمة برج بونعامة وقاضي التحقيق.
عن جرم إخفاء مكتشفات أثرية فجائية…
أعلن الياس فروخي رئيس ديوان وزير التجارة، أنه سيتم سحب 60 مادة من قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد.
وقال المتحدث خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم…
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