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وفاة الفنان تلاوي حمو المدعو” حمو كوكو عن عمر ناهز 80 عاما

فن وثقافة
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وفاة الفنان تلاوي حمو المدعو” حمو كوكو عن عمر ناهز 80 عاما
بقلم ليامين بلعلمي

توفي اليوم الثلاثاء الفنان تلاوي حمو المدعو حمو كوكو أحد شيوخ التراث الغنائي “الأهليل” عن عمر يناهز 80 سنة.

ويعتبر أهليل الذي تراث غنائي جزائري مصنف ضمن التراث العالمي الشفوي.

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