وفاة اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار

إنتقل إلى رحمة الله الجنرال المتقاعد خالد نزار اليوم الجمعة عم عمر ناهز عن عمر 86 سنة.

اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار توفي في مقر منزله بالعاصمة وسط أفراد عائلته

ويعتبر اللواء المتقاعد خالد نزار من مواليد 7 ديسمبر 1937 بقرية سريانة ولاية باتنة وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري.

والتحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية سان مكسان، ولكن ما لبث حتى فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الشاذلي بن جديد.

وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 جوان 1987.

وكلف في أحداث أكتوبر 1988 بإعادة النظام، وفي 10 جويلية 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 جويلية 1993.

لينسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل اليامين زروال عام 1994.