وفاة المجاهدة عقاب خيرة في تيسمسيلت

وري الثرى بعد عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة منطقة متيجة ببلدية برج بونعامة في تيسمسيلت جثمان المجاهدة عقاب خيرة.

الفقيدة وافتها المنية إثر مرض عضال اليوم بمسكنها العائلي بمدينة برج بونعامة عن عمر ناهز 99 سنة.

وشهدت مراسم الدفن جو مهيب حضرته السلطات المحلية لدائرة برج بونعامة وجمع غفير من المجاهدين من داخل و خارج الولاية ومواطنين وأبناء و أقارب الفقيدة.

إلتحقت الفقيدة المولودة سنة 1920 بقرية “متيجة” ببلدية برج بونعامة بالثورة التحريرية سنة 1955 وبذلت ما أتيت من قوة في خدمة الثورة وعناصر جيش التحرير الوطني بمنطقة الونشريس فحولت مسكنها إلى مخبإ للمجاهدين.

كما كانت تقوم بمهمة خياطة الملابس وطهي الطعام ومداواة الجرحى والمرضى من المجاهدين وإخفائهم في بيتها ومنهم المجاهد عابد عجمي الذي يعد من أبرز مجاهدي المنطقة الثالثة بالولاية التاريخية الرابعة.