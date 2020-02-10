وفاة ثلاثة أشخاص في حادثي مرور منفصلين ببسكرة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادثي مرور منفصلين وقع اليوم الإثنين بالغروس وبين مزيرعة و زريبة الوادي في بسكرة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث الأوّل وقع بمنطقة العامري بلدية الغروس ببسكرة تفي خلاله شابان 12 و 16 سنة.

ونجم عن اصطدام دراجة نارية نوع ليفان كان على متنها الضحيتان بسيارة نوع شيري.

هذا وتم نقل الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيوشي محمد بطولقة.

في الوقت الذي باشرت عناصر الدرك الوطني تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث .

في حين وقع حادث الثاني على مستوى الطريق الرابط بين مزيرعة وزريبة الوادي.

وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة إصطدام دراجة نارية بسيارة نفعية.