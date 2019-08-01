وفاة جمركي وإصابة آخر أثناء أدائهما لمهامهما في حادث مرور بمستغانم

توفي العريف “حوى عبد القادر”، العامل على مستوى الفرقة المتعددة المهام بغليزان، التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، وذلك على إثر تعرضه لحادث مرور خطير، أثناء تأدية مهامه، صبيحة اليوم الخميس.

وتوفي العريف، أثناء عملية مطاردة لسيارة مهرب، في مستغانم، على إثر حادث مرور، على الساعة الثانية صباحا.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم المدير العام للجمارك، وكافة إطارات الجمارك، بتعازيهم الخالصة لعائلة المرحوم،

راجين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تمنوا الشفاء العاجل للزميل ضابط الرقابة “بوط عابد”، الذي كان برفقة الجمركي المرحوم.