أعلن مكتب الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، أنّ المغنّي “جوني هاليداي” توفي عن عمر يناهز 74 عاماً بعد معركة مع السرطان.

مغني الرّوك و اسمه الحقيقي هو “جون فيليب سميت”، ولد في باريس في 15 جوان 1943.

استهل مسيرته الفنية عام 1960، والتي جمع فيها بين الغناء والتلحين والتمثيل.

بدأ مشواره الفني منذ الصغر، حيث إنضم في طفولته إلى فرقة ترفيه عائلية صغيرة أسسها خاله وحينها كان عمره 11 عاماً.

كانت حياته حافلة إلى جانب شهرته الواسعة في أوروبا والعالم،بمشاكل عديدة وصلت إلى حدّ محاولة الإنتحار والإدمان، وإصابته بالسرطان.

و خلال 50 سنة من مسيرته الفنية، تم بيع 500 مليون نسخة من ألبوماته.

وحصل على عشرات الجوائز الفنية العالمية القيّمة منها وسام “فارس فيلق الشرف”، عام 1997 الذي قلّده إيّاه الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك.