وفاة حامل وجنينها الغير الشرعي بمستشفى تنس في الشلف

لقيت شابة تبلغ من العمر 25 سنة تنحدر من بلدية الزبوجة حتفها بمعية حملها غير الشرعي بمستشفى تنس.

وحسب ماورد للنهار، فإن الضحية كانت متسترة في حملها الغير الشرعي ةالذي بلغ لـ8 أشهر.

حيث شعرت هذه الأخيرة بالآلام حادة ليتم تحويلها على بعض الأطباء الخواص الذين رفضوا فحصها، فتم نقلها على جناح السرعة للإستعجالات الطبية بمستشفى تنس.

أين أُكتشف حملها غير الشرعي، وحُولت لإجراء ولادة قيصرية للجنين الذي ولد ميتا قبل أن تلتحق به والدته .

الشابة كانت لا تفارق مسكنها، وتمتهن من حين لآخر رعي الغنم، وفي أيامها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة ظهرت عليها ملامح غريبة مصحوبة بتغيرات عليها.

وبالرغم من محاولات عائلتها معرفة ما جرى لها إلا أنها تكتمت، ولم تبح بسرها وحملها الغير الشرعي، ومن يكون المعتدي .

وفي سياق المتابعة تحركت مصالح الظبطية القضائية، التي فتحت تحقيقات معمقة في القضية لمعرفة ظروف وملابسات هذه القضية. وكذا التحري في الشكوك التي أثيرت بشأن تناولها لمادة كانت سببا في هلاكها وجنينها غير الشرعي، في انتظار نتائج التحقيق .