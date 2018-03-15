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وفاة خامس ضحية لحادث بوڨرة في البليدة

أخبار الجزائر
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وفاة خامس ضحية لحادث بوڨرة في البليدة
بقلم م. فيصل

توفي اليوم الخميس الطفل أكرم ضحية الحادث المروري ببوڨرة في البليدة والذي كان أمس في غرفة الانعاش في حالة خطيرة.

ويعتبر الضحية الخامسة للحادث الذي وقع بالقرب من متقنة الطيب العقبي ببوڨرة.

الحادث وقع عبر الطريق بمحاذاة متقنة الشهيد الطيب العقبي وابتدائية الشهيد حمزة محمد، أسفر عن مقتل شخصين 66-68 سنة وطفلين 12-13 سنة.

وللتذكير فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي تسبب، في إصابة 14 تلميذا كانوا بالقرب من متقنة الطيب العقبي ببوڨرة .

وهذا إثر اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة بحي عين الباردة بلدية بوقرة بالبليدة.

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