وفاة دركيين كانا في مهمة تأمين المكاتب المتنقلة للإنتخابات في حادث مرور بتندوف

خلف حادث مروري مميت وفاة عنصرين من افراد الدرك الوطني وأصيب عدد من الجرحى في حادث مرور وقع على بعد 50كلم شمال بلدية أم العسل بولاية تندوف.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع على بعد 50كلم شمال بلدية أم العسل ادى إلى وفاة عنصرين من الدرك الوطني الذين كانا في مهمة تأمين المكاتب المتنقلة للإنتخابات البدو الرحل مكتب أحواويش.

وعلى إثر ذلك تنقل العميد قائد القطاع العملياتي الجنوبي مرفوقا بوالي الولاية رفقة قائد القطاع العسكري بتندوف والسلطات الامنية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية في زيارة إلى جرحى الحادث المروري المميت لعناصر الدرك الوطني أين تم نقلهم على جناح السرعة الى المستشفى المختلط سي الحواس وتم التكفل بهم وتقديم العلاج لهما.