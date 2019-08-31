وفاة سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين إثر حادث في موكب زفاف بسكيكدة

أسفر حادث سير، وقع مساء الجمعة ببلدية رمضان جمال بسكيكدة،وتحديدا عند المنطقة المسماة ” لاكابس”،عن وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين.

ويتعلق الأمر بالسيدة التي وافتها المنية،وتدعى “ب،ز”، حيث تبلغ من العمر 58 سنة وإصابة 3 من مرافقيها بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما توفر،من معلومات،فإن الحادث،وقع أثناء موكب حفل زفاف،ابن أخت الضحية المتوفاة،بعد فقدان سائق السيارة السيطرة عليها،ما أدى إلى انقلابها.

وفيما تدخلت مصالح الحماية المدنية،وقامت بإجلاء الضحايا إلى المصالح المختصة بمستشفى المدينة.

وباشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة للحادث.