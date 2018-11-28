وفاة شاب إختناقا بالغاز وإصابة آخر بإغماء في تبسة

لقي شاب حتفه اختناقا بالغاز وأصيب أخر بإغماء جراء انبعاث الغازات من مدفئة داخل ورشة نجارة بالشريعة في تبسة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 15سا:00د على مستوى بحي المنظر الجميل بالشريعة.

وخلف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 33 سنة أين تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الشبوكي بذات المنطقة.

بينما عثر آخر والبالغ من العمر 17 سنة في حالة إغماء حيث تم تقديم الإسعاف الأولية له في عين المكان.

ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.