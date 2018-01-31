وفاة شخصين اختناقا بالغاز ببومرداس

أدى تسرّب غاز ثاني أكسيد الكربون من قنوات مسخّن الماء بمنزل ببومرداس إلى وفاة شخصين، حسب مصالح الحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر، فإنّ الشخصان المتوفيان يبلغان من العمر 33 و 35 سنة.

فيما تمّ إنقاذ حياة شخص ثالث يبلغ من العمر36 سنة بصعوبة كان في نفس المنزل.

وأضاف نفس المصدر، أنّ الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء بأحد المنازل المتواجدة على مستوى واجهة البحر بمدينة بومرداس.

حيث تم العثور على الضحيتين في عين المكان و شخص ثالث في حالة خطيرة بعدما أصيب بضيق في التنفس .

أمّا الشخص الثالث الذي لا يزال تحت العناية الطبية بمستشفى الثنية تم إنقاذ حياته بصعوبة.

بعدما أصيب بضيق حاد في التنفس جراء استنشاق ثاني أكسيد الكربون المتسرب من مسخن الماء .