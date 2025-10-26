وفاة شخصين في انفجار كبير بمستودعات نفط عراقية

توفي شخصان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق بعد حدوث انفجار في مستودعات للنفط الخام بمنطقة البرحسية في مدينة البصرة جنوب شرقي العراق.

وحسب “رويترز”، التهم الحريق عددا من مستودعات حقل الزبير، التي تعد أكبر عقدة أنابيب مشتركة لنقل النفط من الحقول إلى الخزانات. وأنابيب التصدير إلى منصات تصدير النفط في الخليج.

ولم تتوقف عمليات شحن النفط الخام للأسواق العالمية، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إطفاء النيران.

كما قال مسؤولون إنّ إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يومياً.