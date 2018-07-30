سرار: “متمسك بوعدي في التتويج بكأس إفريقيا”

جدّد المدير الرياضي العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، وعده لأنصار الفريق بالتتويج بكأس إفريقيا هذا الموسم.

ورغم تضييع اتحاد العاصمة لنقطتين هامتين، خلال مباراته أمس الأحد، أمام نادي رايون سبورت، إلا أنّ سرار لازال متمسكا بوعده.

وصرح سرار: “صحيح أننا ضيعنا نقطتين أمام رايون سبورت، لكن هذه المباراة سمحت لنا بالتأكد أن جميع الأندية متساوية الحظوظ في هذه المنافسة”.

وأضاف: “رغم هذا التعثر، أنا متمسك بتصريحاتي السابقة، بأن اتحاد العاصمة سيتوج بكأس إفريقيا، رغم النتيجة والآداء الذي أظهره فريقينا اليوم”.

من جهة أخرى أكد سرار، أن فريقه غلق باب الإستقدامات، وسيواصل مشوار بالتعداد الحالي، وأنّ المدرب فروجي، هو أفضل انتداب قام به الإتحاد هذا الصيف.