وفاة شخص اختناقا بغاز أحادي الكربون في غرداية

لقي شخص حتفه الإثنين، بمنزله ببلدية الضاية بن ضحوة، شمال غرداية، بعد تعرضه لحالة اختناق بغاز أحادي الكربون.

الضحية مهاجر من الساحل الصحراوي في الثلاثينات من العمر، حسب مصالح الحماية المدنية.

وقد توفيت الضحية بعد إصابتها باختناق بغاز أحادي الكربون المنبعث من فحم الخشب، الذي كان يستعمله لتدفئة غرفته،

فيما تم إنقاذ رفيقه من قبل أعوان الحماية المدنية،الذين نجحوا في إنعاشه قبل إجلاءه إلى مستشفى إبراهيم ترشين، لمدينة غرداية،

الذي تلقى به رعاية طبية مكثفة، حسب ذات المصدر.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات حادث الوفاة.