وفاة شخص وإصابة 3 آخرين حادث مرور بغليزان

توفي شخص صبيحة اليوم الخميس، في حادث مرور مميت فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة بولاية غليزان.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بمنطقة المهايدية بلدية و دائرة الحمادنة.

يجد الإشارة إلى أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة سياحية مع شاحنة ووقع في حدود الساعة 3 و50د صباحا. مسفرا عن وفاة رجل كان على متن السيارة، واصابة 3 آخرين.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجلاؤهم من طرف النجدة المتدخلة على جناح السرعة إلى عيادة الحمادنة، حسب ذات المصالح.