إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين حادث مرور بغليزان

بقلم ع.ع
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين حادث مرور بغليزان
  • 453
  • 0

توفي شخص صبيحة اليوم الخميس، في حادث مرور مميت فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة بولاية غليزان.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بمنطقة المهايدية بلدية و دائرة الحمادنة.
يجد الإشارة إلى أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة سياحية مع شاحنة ووقع في حدود الساعة 3 و50د صباحا. مسفرا عن وفاة رجل كان على متن السيارة، واصابة 3 آخرين.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجلاؤهم من طرف النجدة المتدخلة على جناح السرعة إلى عيادة الحمادنة، حسب ذات المصالح.

حادث مرور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zCuKV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر