وفاة شخص واصابة اخر في اصطام سيارة بدراجة نارية بالطنف الوهراني

توفي في حدود الساعة التاسعة ليلا شخص واصيب آخر في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 02 بالطنف الوهراني عند منعطف الحلزون.

وقد تتقلت مصالح الحماية الندنية فور تلقيها لنداء النجدة ابن تم تسجيل وفاة شاب البالغ من العمر 25 سنة صاحب الدراجة النارية فيما اصيب اخر سائق السيارة البالغ من العمر 20 سنة تم تحويله بعد تلقيه الإسعافات الأولية الي استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.