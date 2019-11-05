وفاة شرطي هاجمه مختل عقليا في بواسماعيل

لفظ الشرطي مسكار نجيب، مساء اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجروح أصيب بها صبيحة اليوم، خلال تأدية مهامه بمدينة بواسماعيل.

وكان الشرطي “نجيب” قد تلقى خلال عمله بوسط بواسماعيل، طعنات من طرف شخص، قالت مصادر محلية إنه مصاب باختلالات عقلية.

وحاول الطاقم الطبي العامل بمستشفى القليعة، إنقاذ الشرطي الضحية، قبل أن يتقرر تحويله للمستشفى الجامعي مصطفى باشا، بسبب خطورة حالته.

وبمستشفى مصطفى باشا، استمرت محاولات الأطباء إنقاذ الشرطي “نجيب”، غير أن القدر شاء أن يلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة هناك.