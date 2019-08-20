بالصور: وفاة عامل صيني وإصابة آخر إثر سقوطهما من عمارة في ڤالمة

سقط عاملين، اليوم الثلاثاء، من أعلى عمارة بورشة بناء بالمدينة الجديدة “جبل العنصر” ببلدية وادي الزناتي في ڤالمة.

وحسب بيان من الحماية المدنية، فإن الحادث خلف وفاة أحد العاملين، وإصابة الآخر بصدمة تم نقله على إثرها إلى مستشفى وادي الزناتي.

وأضاف البيان، أن العاملين اللذان سقطا من الطابق الرابع لعمارة طور الانجاز من جنسية صينية، وهما كهلين.

وتم نقل الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمؤسسة الاستشفائية وادي الزناتي.

وذكر البيان، أن مصالح الحماية وادي الزناتي تدخلت،اليوم على الساعة الثامنة و18 د،لأجل سقوط عاملين في ورشة بناء بالمدينة الجديدة.