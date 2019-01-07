وفاة طالبة داخل إقامة جامعية بباتنة وسط ظروف محيرة

فتحت المصالح الأمنية المتخصصة، أول أمس، تحقيقا في وفاة طالبة جامعية في العشرين من العمر، داخل الإقامة الجامعية الإخوة أوجرة للبنات بباتنة.

الطالبة التي تدعى “أ.بوشارب” توفيت داخل الاقامة، بعد ساعات قليلة من وصولها من منزلها بدائرة تكوت من العطلة الشتوية .

وهي طالبة في السنة الأولى طب بالكلية المحاذية للحي الجامعي الذي تقيم فيه.

وقد توفيت الطالبة، وسط ظروف محيرة أدخلت زميلاتها في حالة صدمة.

وكانت مديرية الخدمات الجامعية باتنة، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أن سبب وفاة الطالبة يعود الى سكتة قلبية مفاجئة.

في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المتواصلة، التي تقوم بها مصالح الأمن المختصة بالولاية.