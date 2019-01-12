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وفاة عائلة من 3 أفراد اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بميلة

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وفاة عائلة من 3 أفراد اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بميلة
بقلم نسرين محفوف

لقيت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد مصرعها، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بميلة.

العائلة مكونة من  رجل وزوجته وابنه، تقطن ببلدية زغاية شمال ولاية ميلة.


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