وفاة عائلة من 3 أفراد اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بميلة

العائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه، تقطن ببلدية زغاية شمال ولاية ميلة.
لقيت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد مصرعها، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بميلة.
العائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه، تقطن ببلدية زغاية شمال ولاية ميلة.
تم تسجيل تساقط كميات معتبرة من الثلوج على المناطق التي يزيد علوها عن 700 متر بولاية قسنطينة، خلال ليلة أمس الجمعة إلى اليوم السبت.
تسببت في…
حجزت مفرزة للجيش اليوم السبت، بتمنراست، سيارتين رباعيتي الدفع.
وأسفرت العملية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عن ضبط 18 مولدا كهربائيا، 13 مطرقة ضاغطة وهاتفا للإتصال…
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