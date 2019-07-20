وفاة فتاة مغربية خلال إحتفالات تتويج الجزائر بكأس إفريقيا

توفيت فتاة مغربية، تبلغ من العمر 24 سنة، بالمستشفى الجهوي بالعيون، ليلة أمس الجمعة، وذلك إثر أعمال تخريب بالمنطقة، تزامنت مع الإحتفالات بتتويج الجزائر، بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، حسب موقع “هسبريس” المغربي.

وحسب ما أورده ذات الموقع، نقلا عن بلاغ لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، فقد شهدت المنطقة، ليلة الجمعة، أحداث شغب، تزامنت مع احتفالات تتويج المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا.

وأضاف ذات الموقع، بأن النيابة العامة المغربية، تجري تحقيقا، من أجل تحديد ملابسات هذه الوفاة.

كما فتحت السلطات المختصة بحثا، من أجل تحديد هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه بهذه الأعمال التخريبية، يضيف ذات المصدر.