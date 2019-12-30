وفاة مالايقل عن 145 شخص إختناقا بالغاز في 2019

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة مالا يقل عن 145 شخص إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني خلال سنة 2019.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى ذات المصالح هلاك خلال الفترة الممتدة مابين 1 جانفي إلى غاية 30 سبتمبر 145 شخص.

وهذا جراء تسممهم وإختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة، مقابل 131 حالة وفاة السنة الماضية.

كما ارجع النقيب نسيم برناوي السبب الرئيسي لهذه الوفيات إلى انعدام التهوئة.

واشار المكلف بالإعلام إلى إسعاف وإنقاذ من موت محقق لأزيد من 2000 شخص بعد إستنشاقهم لغاز أحادي الكربون خلال هذه السنة.

ورفعت المديرية العامة للحماية المدنية في إطار حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الاختناقات بالغاز شعار معا من أجل شتاء دافئ وآمن .