حوادث مرور.. وفاة 10 أشخاص وجرح 185 آخرين خلال 48 ساعة

لقي، 10 أشخاص حتفهم وأصيب 185 آخرون بجروح خلال الـ48 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أن أثقل حصيلة التي سجلت في حوادث مرور ، كانت على مستوى ولاية الجزائر بوفاة شخصين اثنين (15 و16 سنة).

قامت وحدات الحماية المدنية بنفس الفترة عبر كافة التراب الوطني،بـ76 عملية تحسيسية من وباء كورونا عبر 9 ولايات (35 بلدية).

وحسب ذات الحصيلة،قامت ذات الوحدات بـ90 عملية تعقيم عبر 11 ولاية (38 بلدية)،من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 243 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 41 سيارة إسعاف و39 شاحنة.