وفاة 11 شخصا واصابة 23 آخرين خلال يومين في عدة ولايات

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اثر 13 حادث مرور وقع في مختلف جهات الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت في ولاية سيدي بلعباس بوفاة شخصين وإصابة شخص آخر.

كما سجلت نفس المصالح وفاة شخصين، على اثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد

الكربون المتسرب من جهاز التدفئة داخل مسكنهم بولاية أم البواقي.

بالإضافة الى تقديم عناصر الحماية المدنية، لإسعافات أولية لـ 9 أشخاص مختنقين من جراء استنشاقهم للغاز السام المنبعث من وسائل التدفئة.

وهذا بكل من ولايات التالية: البليدة، البويرة و قسنطينة.