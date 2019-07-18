وفاة 16 شخص وجرح 466 في حوادث المرور خلال الأسبوع الماضي

توفي 16 شخصا، وأصيب 466 آخرين بجروح، في 384 حادث مرور جسماني، على مستوى المناطق الحضرية، في الفترة الممتدة، بين 9 و15 جويلية الجاري.

وحسب ما أوردته، حصيلة لمصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا بـ53 حادثا

مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفع عدد الجرحى بـ 69 حالة وعدد الوفيات ب03 حالات.

وحسب ذات المصدر، تعود أسباب هذه الحوادث، بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، وذلك نتيجة

عدم احترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق، وعدم التركيز عند السياقة.