سجلت مديرية الأمن الوطني وفاة 16 شخص، و422 جريح، في 318 حادث مرور، خلال أسبوع، بالمناطق الحضرية.

وفي الحصيلة الأسبوعية لحوادث المرور الجسمانية في المناطق الحضرية، تم في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر 2018.

وقد سجلت ذات المديرية زيادات في عدد الوفيات وحوادث المرور، مقارنة بالفترة الممتدة من 11 الى 17 ديسمبر، أين تم تسجيل 06 وفيات و324 جريح في 264 حادث مرور.

وتعود أسباب هذه الحوادث إلى العامل البشري بالدرجة الأولى، بنسبة 94.97%، فيما تسببت المركبة بالحوادث بنسبة 3.14%، أما الطريق والمحيط فكان بنسبة 1.89 %.