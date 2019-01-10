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وفاة 19 شخصا اختناقا بالغاز وإنقاذ 102 آخرين خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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وفاة 19 شخصا اختناقا بالغاز وإنقاذ 102 آخرين خلال أسبوع
بقلم نادية بن طاهر

كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد رابح بن محي الدين، عن تسجيل 19 حالة وفاة بالاختناق بالغاز، وإسعاف 102 آخرين خلال أسبوع.

وأوضح بن محي الدين للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن حالات الوفيات هي لعائلات بأكملها .

وتم تسجيلها بكل من ولاية غليزان، وتلمسان ووهران والجلفة وباتنة، وأيضا بوزريعة بالجزائر.

وأشار بن محي الدين، أن أغلب الحالات التي تم معاينتها، وجدت المنافذ لديها مسدودة أو منعدة.

لذا يجب مراقبة الأجهزة التي ينبعث منها أول أكسيد الكاربون، كالمدفأة أو الموقد “الطابونة”، أو حتى المسخن.

كما يجب الإنتباه لأعراض التعرض لهذا الغاز القاتل، والذي لا رائحة له ولا طعم، ولا لون.


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