وفاة 27 شخصا وجرح 1145 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 27 شخص حتفهم وأصيب 1145 آخرين بجروح متفاوتة في 1105 حادث مرور خلال الفترة الممتدة مابين 6 إلى 12 جانفي، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية.

ووفق البيان ، سجلت أثقل حصيلة في ولاية تيزي وزو بوفاة 5 أشخاص وجرح 40 آخرين حيث تّم اسعافهم وتحويلهم إلى المراركز الاستشفائية على إثر 35 حادث.

كما سجلت ذات الوحدات 21638 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية .

من بينها 13126 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1490 جريح و تحويل 11347 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت ذات الوحدات بتسجيل 1007 تدخلا سمح بإخماد 665 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

وأما فيما يخص العمليات المختلفة فقد سجلت 5552 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5051 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في الخطر .