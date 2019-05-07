وفاة 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 9 أشخاص، وأصيب 16 آخرين إثر حوادث مرور منها 10 الأكثر دموية، خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية باتنة، بوفاة شخصين كانا على متن دراجتين ناريتين صدمتهما شاحنة من الوزن الثقيل على مستوى المنطقة الصناعية لبلدية بريكة.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 2135 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية .