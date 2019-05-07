وفاة 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 9 أشخاص، وأصيب 16 آخرين إثر حوادث مرور منها 10 الأكثر دموية، خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
وسجلت أثقل حصيلة بولاية باتنة، بوفاة شخصين كانا على متن دراجتين ناريتين صدمتهما شاحنة من الوزن الثقيل على مستوى المنطقة الصناعية لبلدية بريكة.
كما سجلت وحدات الحماية المدنية 2135 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.
التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية .
كما تدخلت ذات المصالح،من أجل إخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة على مستوى ولايات الجزائر، البليدة و تلمسان،
كما تّم بولاية الجزائر إخماد حريق شب على إثر تسرب للغاز بقناة رئيسية بسبب أشغال حفر ببلدية برج الكيفان دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية، وبولاية البليدة ت”م إخماد حريق شب في قارورة غاز البوتان بداخل منزل على مستوى شارع محمد بن زينة ببلدية البليدة.
الحادث خلف إصابة شخصين تم إسعافهما ثم تحويلهما إلى المستشفى المحلي.
أما بولاية تلمسان تم إخماد حريق شب على إثر إنفجار بمرجل (chaudière) بداخل مصنع لصناعة البوليستر بالمنطقة الصناعية ببلدية شتوان
خلف إصابة شخص تم إسعافه في مكان الحادث تّم تحويله إلى المستشفى المحلي.
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