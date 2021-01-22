وفاة عامل بميناء مستغانم وإصابة أخر بعد إنقلاب قارب صيد بشاطئ سداوة

توفي ظهيرة اليوم الجمعة شخص وأصيب أخر في حادث إنقلاب قارب صيد بشاطئ سداوة بميناء مستغانم.

ووفق مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة الساعة 15سا و30 د إثر إنقلاب قارب صيد.

الاحدث خلف وفاة عامل يدعى س .عبد الرحمان يبلغ حوالي 58 سنة ويعمل عون بشركة aldip.

فيما اصيب أخر 32 سنة تعرض لصعوبة في التنفس يدعى ر. خالد تم إجلاءه الى مصلحة استعجالات الطبية بمستشفى سيدي لخضر.

شركة aldip سخرت للعملية 5 اعوان 2 ملازم بالاضافة الى الاستنجاد بفرقة الغطاسين 2 غطاسين .

بالإضافة إلى سيارة اسعاف وكذا زورق مطاطي وأيضا 3 فرق متدخلة.

ويرجع إنقلاب قارب الصيد بسبب هيجان البحر مع هبوب رياح قوية وصلت إلى 60 كلم/ سا