عاجل

“وفاق سطيف” سببُ إعادة “الكاف” للإسماعيلي لدوري الأبطال !!

الرياضة
  • -
  • 0
“وفاق سطيف” سببُ إعادة “الكاف” للإسماعيلي لدوري الأبطال !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد “نصر الدين عزام” المحامي بالإتحاد الدولي لكرة القدم والمسؤول عن إلتماس “الإسماعيلي” ضد إستبعاده من منافسة دوري أبطال إفريقيا أنه تعامل مع الملف بهدوء.

وقال “عزام” في تصريحات لموقع “كووورة” العربي:”قدمنا عدة وقائع لإقناع لجنة الإنضباط بالتراجع عن قرارها وعودة الإسماعيلي للبطولة”.

“أهم الوقائع المقدمة واقعة إستبعاد وفاق سطيف الجزائري من نسخة دوري الأبطال عام 2016 بعد مباراة صن داونز الجنوب إفريقي”.

وختم:”عرضنا على اللجنة مقطع فيديو لأحداث ملعب 08 ماي التي شهدت إقتحام الأنصار لأرضية الميدان عكس ماحدث معنا في لقاء الإفريقي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com