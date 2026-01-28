وفاق سطيف يتعاقد مع الإيفواري قناوا دانيال

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف عن تعاقدها الرسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري قناوا دانيال، في إطار سياسة تدعيم التشكيلة تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، حيث يشغل اللاعب منصب رأس حربة من أجل تعزيز الخط الهجومي للفريق.

ورحّبت إدارة النسر الأسود باللاعب الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح بقميص وفاق سطيف، والمساهمة في تحقيق تطلعات جماهير الكحلة، من خلال تقديم الإضافة المنتظرة داخل المستطيل الأخضر.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم، عن استقدام لاعبين دوليين آخرين، ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي الغابوني أومفيا كيلا، الذي يشغل منصب مدافع محوري، حيث يُنتظر أن يعزز الخط الخلفي للفريق ويمنحه مزيدًا من الصلابة والانضباط التكتيكي، إضافة إلى المهاجم الدولي الكونغولي ويلفريد نكايا، الذي ينشط في منصب جناح هجومي، ويتميز بالسرعة والجرأة الهجومية.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم التعداد بعناصر قادرة على تقديم إضافة نوعية خلال المرحلة القادمة، في انتظار الإعلان عن باقي الاستقدامات.