وفاق سطيف يطيح بـ “سوسطارة” و الحمراوة تؤكد داخل الديار

تمكن فريق وفاق سطيف من الإطاحة بالضيف إتحاد العاصمة بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب بوشامة.

وسجّل أفضل لاعب في المباراة بوشامة الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني بطريقة جيّدة.

كما طبّق أشبال المدرب بلال دزيري تعليمات مدربهم جيدا الذي يعرف بيت الخصم جيّدا، بحكم أن سبق له و تسلم العارضة الفنية للفريق كما كان لاعبا سابقا في سوسطارة.

في حين فشل المدرب عبد الحق بن شيخة في العودة بالزاد كاملا رفقة مساعده فريد زميتي إلى العاصمة.

من الجانب الأخر، فاز مولودية وهران بهدف مقابل مقابل صفر أمام ضيفه اتحاد خنشلة، الأمور الذي يؤكد عودة الحمراوة إلى الطريق الصحيح بعد إعادة ترتيب البيت الوهراني مؤخرا.

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