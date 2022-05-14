وفاق سطيف يقصى رسميا من منافسة رابطة الأبطال

حقّق فريق وفاق سطيف تعادلا مخيّبا أمام ضيفه الاهلي المصري بثنائية في كل شبكة في إياب منافسة رابطة أبطال افريقيا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما جاءت أهداف المباراة من الجانب السطايفي عن طريق كل من قندوسي وبن عياد.

ورغم التعادل. إلى ان جابو وزملائه أقصيوا رسميا من منافسة “التشمبينزليغ”. بالنظر إلى الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقهم في مباراة الذهاب برباعية كاملة.

كما لن تكون كافية نتيجة اليوم بالتأهل إلى النهائي الذي سينشطه رسميا الاهلي أمام الوداد البيضاوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]