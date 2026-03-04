وفد من الشركة النيجيرية للكهرباء يزور المركز الوطني للتحكم

قامت بعثة من إطارات الشركة النيجيرية للكهرباء “NIGELEC” أمس الثلاثاء. بزيارة إلى المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية الجزائرية. في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال الطاقة.

وقد استقبلت البعثة من طرف المدير العام لمسير المنظومة الكهربائية، معزيز سيد علي، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول كيفية عمل النظام الكهربائي. لا سيما ما يتعلق بتسيير إنتاج ونقل الكهرباء.

كما تلقت البعثة شروحات معمّقة حول التطبيقات الجديدة المدمجة ضمن نظام التحكم التي تسمح باستعاب أكبر و تسيير أنجع للطاقة الكهربائية المنتجة. وتم كذلك تبادل النقاش حول آليات تسيير الشبكة الكهربائية. خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال المعتمدة.

وفي ختام الزيارة، عبّرت البعثة النيجيرية عن امتنانها ورغبتها في تعزيز التعاون مع سونلغاز نقل الكهرباء ومسير المنظومة. قصد الاستفادة من خبرتها وتجربتها في مجال تسيير أنظمة التحكم، لاسيما تحضيرًا لوضع المحطة الجديدة للإنتاج حيز الخدمة، والتي سيتم إنجازها من طرف سونلغاز.