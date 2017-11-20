وفد من “الناتو” يزور موقع إنتاج الغاز بحاسي مسعود

قام وفد من منظمة حلف الشمال الأطلسي، بزيارة إلى حقل إنتاج الغاز بحاسي مسعود يومي 14-15 نوفمبر الجاري.

و اجتمع الخبراء برئاسة فاطمة الزهراء شرفي، الأمين العام بوزارة الطاقة والمناجم مع “مايكل رول أدى”، رئيس قسم أمن الطاقة في الحلف.

وقد ناقش المجتمعون أمن البنى التحتية الحيوية للطاقة، كما نُظمت ورشة العمل، شملت أيضا زيارة لموقع إنتاج الغاز الطبيعي.

و درس أكثر من 60 مشاركا تهديدات إرهابية وسيبرانية خاصة للهياكل الأساسية الحيوية للطاقة، وتدابير المرونة.

كما ناقشوا مجالات جديدة للتعاون بين الجزائر و حلف شمال الأطلسي، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب .