وفد من ONDA يزور عتيقة طوبال ويكشف عن حالتها الصحية

قام اليوم الثلاثاء، ممثلين عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بزيارة الفنانة الكبيرة عتيقة طوبال ببيتها للاطمئنان على صحتها.

وخضعت الفنانة عتيقة لفحوصات بالاشعة IRM أمس الإثنين، فيما ستدرس نتائج التحاليل من قبل طبيب مختص غدا الأربعاء، حسب بيان للديوان.

هذا وأكد الديوان وعلى رأسه الآنسة عيايشية نصيرة المكلفة بتسير شؤون الديوان، أنه يتابع بدقة تطور الحالة الصحية والتكفل بالفنانة عتيقة.

وأشارت ذات المصلحة، إلى أنها ستوافي جمهور ومحبي الفنانة عتيقة، بتطورات حالتها الصحية، حتى تضع حاجزا للاشاعات والأخبار المزيفة.