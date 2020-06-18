رزيق..استغلال 89 بالمائة من ميزانية تسيير قطاع التجارة

قال وزير التجارة كمال رزيق إن القطاع استفاد من ميزانية التسيير قدرها 20،81 مليار دج تم استغلال 18،61مليار دج من هذا المبلغ الإجمالي، أي بنسبة قدرها 89 بالمائة.

وأوضح الوزير انه تم تقسيم ميزانية التسيير لسنة 2017 بين الإدارة المركزية التي خصص لها 9،12 مليار دج (42بالمائة)، المديريات الولائية التجارية التي خصص لها مبلغ 11،02مليار دج (ما يمثل نسبة 53بالمائة) وأخيرا المديريات الجهوية للتجارة التي خصص لها 665مليون دج.

وفيما يخص المشاريع المنتهية فقد تم استلام 12 مفتشية إقليمية للتجارة، أربع مخابر لمراقبة النوعية و قمع الغش وثلاثة مديرية ولائية، حسب التقرير الذي قدمه الوزير لأعضاء أجنة المالية و الميزانية.