وقف بث وتجميد كافة أعمال شبكة الجزيرة ومكتبها في فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن اللجنة الوزارية المختصة في البلاد، قررت توقيف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين.

وأوضح”وفا” أن اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، قررت “وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين. وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت. إلى حين تصويب وضعها القانوني. وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.

وأوصح المصدر ذاته بأن “هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل. وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.