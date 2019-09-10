توقيف تاجر مخدرات بحوزته حوالي قنطار “زطلة” بخنشلة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الإثنين، تاجر مخدرات، بحوزته 91,55 كيلوغرام من الكيف المعالج، بخنشلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبطت مفارز للجيش، في نفس الفترة، 4965 وحدة من مختلف المشروبات، بالوادي، ووهران.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مركبة رباعية الدفع،ببرج باجي مختار.

كما ضبطت مفرزة الجيش، خلال نفس العملية، دراجتين ناريتين، 14 مولدا كهربائيا و7 مطارق ضغط.

فيما تم توقيف 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بتلمسان.