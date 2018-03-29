توقيف شخص وحجز 59 ألف كيس من الشمة المقلدة بالحجار

تمكن عناصر الدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة، من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ المقلد أي الشمّة بحوالي 59 ألف كيس.

أين أسفرت العملية على توقيف شخص مشتبه فيه يحترف ممارسة هذا النشاط بطريقة غير شرعية.

وتعود وقائع القضية بعد ورود معلومات إلى أفراد الدرك بالحجار مفادها محاولة أحد الأشخاص نقل هذه المادة من سطيف إلى عنابة.

في حين وضع عناصر الدرك خطة ميدانية محكمة تمثلت في نصب حاجز أمني نموذجي بأحد الطرقات المؤدية إلى وسط المدينة.

وأفضت التحريات من توقيف شاحنة تجارية تبيّن أثناء مراقبتها وتفتيشها وجود مادة الشمة المقلدة مخباة بإحكام.

مموهة تحت صناديق الخضر، كانت موجهة إلى التسويق بطرق غير شرعية.

بعد استكمال التحقيقات، تبين أن المعني معتاد على اقتناء هذه المادة من السوق بولاية سطيف وتسويقها بعنابة بطريقة غير شرعية.

كما سيتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.