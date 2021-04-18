وكلاء المركبات الجديدة ممنوعون من إستيراد السيارات التي تتجاوز سعتها 1.6 لتر

خلص إجتماع مجلس الوزارة المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون بعدة قرارات وتوصيات هامة بخصوص قطاع الصناعة.

وخلال الإجتماع قدم وزير الصناعة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وعقب ذلك قرر الرئيس تبون عدة توصيات بخصوص مشروع هذا مرسوم

اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.

ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.

ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 لتر، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.

تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل.