وكيل الجمهورية يلتمس 18 شهرا حبسا نافذا في حق ماجر

قرّر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي محمد اليوم الخميس التماس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق الناخب الأسبق رابح ماجر.

وحسب مصادر “النهار”، فإن القرار يخص كذلك شريكه م براهيم. بعد متابعتهما بتهم تتعلّق باستفادة نجم الخضر في الثمانينات من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي كانت موجّهة لجريدته الخاصة.

كما قرّر وكيل الجمهورية، إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الشروع في النصب والإحتيال مع الإبقاء على باقي التهم.

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