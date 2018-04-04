سجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر مارس الفارط 213 تدخلا تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة.

و03 تدخّلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة وفيما تعلق بتطهير الطريق العام، تم تسجيل 135 تدخلا.

متعلقا بالتجارة غير الشرعية حُـوّل على إثرها 35 شخصا إلى مقرات الشرطة.

فيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 471 تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات .

أورفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، و37 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد.

من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة 90 موقعا ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

فيما تعلّق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح 09تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني.

وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد، كما تم تسجيل تدخلا واحدا متعلقا بهدم مساحة خضراء مع نية واستغلاله لنشاط آخر.